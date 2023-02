Karnevalistische Krimi-Lesung in Keyenberg Wechselbad der Gefühle, der Spannung und des Frohsinns

„Ich war nervös wie selten“, gab der routinierte René Wagner unumwunden zu. „Diese Kombination aus Text und Musik in dieser Form war auch für mich Neuland.“ So war die Erleichterung bei ihm und Kurt Lehmkuhl groß, als sie ein zufriedenes Publikum verabschieden konnten. „Mehr davon“, sagten viele Besucher, die diese ungewöhnliche Lesung durchaus als eine alternative Form des Sitzungskarnevals wahrnahmen. „An uns soll es nicht liegen“, waren Wagner und Lehmkuhl einer Wiederholung nicht abgeneigt. Sie würden sich freuen, wenn der „Prinzenprinz“ auch an anderen Orten das Publikum begeistern könnte.