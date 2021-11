Nur wenige Zuschauer auf dem Markt : Verhaltener Sessionsauftakt in Erkelenz

Die Band Hätzblatt sorgten beim Start in die neue Karnevals-Session der EKG für gute Stimmung auf dem Marktplatz. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz/Hückelhoven Auf den Erkelenzer Markt zog es zum Karnevalsbeginn am Samstag nur wenige Zuschauer. Auf den Dörfern wurde im Erkelenzer Land dafür am Wochenende kräftig gefeiert, etwa beim Pitter-Erwachen in Hilfarth.