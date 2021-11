Vorverkauf in Erkelenz startet bald : Alternativer Karneval mit Jubiläum

So sah der alternative Karneval 2020 aus. Im Januar wird in der Stadthalle Jubiläum gefeiert. Foto: Renate Resch

Erkelenz Stunk freut sich in Erkelenz auf die zehnte Show im elften Jahr. Die Karten für die Veranstaltungen im Januar in der Stadthalle gibt es ab 21. November.

Für das Stunk-Ensemble ist es nun schon die zehnte Show im elften Jahr. Nach einer einjährigen Corona Pause will der Alternative Karneval in Erkelenz Anfang 2022 für ein Comeback sorgen. Am 15. Januar, 21. Januar und 22. Januar 2022 öffnen sich um 20 Uhr in der Erkelenzer Stadthalle wieder die Vorhänge für eine große Jubiläumsshow.

Zum Jubiläum zeigen die Stunker deshalb eine ganz besondere Mischung altbekannter und neuer Themen, wie bewährt aus lokalen, regionalen und weltweiten Aspekten zusammengestellt. Bei den Altbekannten handelt es sich um ein „Best Of“ der schönsten Szenen aus den ersten neun Programmen. Unter anderem trifft man dort auf Themen, bei denen man sich wundert, wie aktuell sie noch sind. Die Parkplätze auf dem Erkelenzer Markt, der telefonische Notarzt im Kreis Heinsberg oder die Merkwürdigkeiten in der Kirchenlandschaft rund um Erkelenz, all’ das scheint in den Jahren nicht an Relevanz verloren zu haben. Natürlich dürfen in dem diesjährigen Programm nicht die obligatorischen Seitenhiebe auf den Karneval fehlen, Sticheleien wie etwa die Langeweile der Erkelenzer Möhnen in ihren Bäumen oder die „Schunkelschulen“, die ihr traditionelles Brauchtum bewahren.