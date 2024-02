Jeckes Jubiläum in Tenholt Dorf im närrischen Ausnahmezustand

In einer gemütlichen Kellerbar schlug anno 1974 die Geburtsstunde des Tenholter Karnevalsvereins. Damals führten Otto und Trude Bommert aus Tenholt als EKG-Prinzenpaar die Jeckenschar in der Erka-Stadt an. Mit einer Parodie auf den Prinzen beteiligten sich einige Tenholter am Rosenmontagszug. Hans van Kemenade stellte dabei den Prinzen dar und wurde in einem Handkarren, der als Kutsche diente, von sechs Männern im Pferdekostüm gezogen.