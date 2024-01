Karneval in Lövenich So läuft die Session bei den Hoppesäck

Lövenich · Unter anderem Kasalla wird am Sonntag in der Nysterbachhalle spielen. Bis zum Tulpensonntagszug stehen aber auch noch drei weitere Termine in Lövenich an.

22.01.2024 , 13:00 Uhr

Prinzessin Birgit II. regiert in Lövenich seit November. Foto: Ruth Klapproth

(RP) Traditionell zwei Wochen vor Beginn des Straßenkarnevals laden die Hoppesäck am kommden Samstag, 27. Januar, um 18 Uhr zur großen Galasitzung in die Nysterbachhalle ein. Für die seit Wochen ausverkaufte Sitzung haben sich wieder namhafte Künstler aus dem rheinischen Karneval angekündigt. So freuen sich Prinzessin Birgit II. neben Sitzungspräsident Jürgen Drews darauf, karnevalistische Größen wie Kasalla, Lupo, Motombo, Willi & Ernst, die Stattgarde Colonia Ahoj, Zack, Eefelkank und die Kaafsäck auf der Kultsitzung in Lövenich begrüßen zu dürfen. Abgerundet wird das Programm durch die Showtänze der Tanzgarden der karnevalistischen Tanzsportgemeinschaft Lövenich-Baal. Bereits am Sonntag, 28. Januar, steht der karnevalistische Nachwuchs rund um das Kinderdreigestirn Prinz Noah I., Bauer Leon und Jungfrau Abby im Mittelpunkt des Geschehens. Gemeinsam mit dem Kinderelferrat um der Kinderpräsidentin Matilda Peters sind alle Kinder herzlich eingeladen, gemeinsam mit allen Akteuren und dem Kindermaskottchen „Hoppi“ eine tolle Kinderparty ab 14 in der Nysterbachhalle zu feiern. Gut eine Woche vor den närrischen Tagen findet am Freitag, 2. Februar, um 19 Uhr die jecke Wieversitzung in der Nysterbachhalle statt. Als Veranstaltungstag wurde vom bisherigen Montag auf den Freitag abgewichen, um auch berufstätigen Frauen die Möglichkeit zu bieten an der Veranstaltung teilzunehmen. Diese wird im Gegensatz zu den vorherigen Frauensitzungen erstmals auf der großen Bühne unter dem Motto „Jecke Wieversitzung“ stattfinden. Der Eintrittspreis in Form eines Gedecks beträgt zehn Euro. Auch in dieser Session lädt die Karnevalsgesellschaft alle Jecken zur großen Karnevalsparty rund um die Ausgrabung des Hoppesacks am Karnevalsfreitag, 9. Februar, herzlich ein. Diese findet wieder auf dem festlich geschmückten alten Schulhof, gleich hinter dem ehemaligen Bürgermeisteramt im Herzen von Lövenich statt. Nachdem die KG Lövenicher Hoppesäck angeführt vom Trommler- und Pfeifercorps Lövenich auf dem Platz eingezogen ist, startet um 18 Uhr die große Karnevalsparty. Bei guter Stimmung werden alle der Ausgrabung des Hoppesacks entgegenfiebern der wie gewohnt gegen 19 Uhr vom Präsidenten Jürgen Drews aus seinem verdienten Schlaf geweckt wird. Auf dem Platz findet ein abwechslungsreiches Programm statt, bei dem sich auch einige Gastgesellschaften den Lövenicher und Kleinbouslarer Jecken präsentieren. Im Anschluss steigt um 20 Uhr die Jecke Mottoparty in der Nysterbachhalle. Am Sonntag, 11. Februar, findet um 14.11 Uhr der große Tulpensonntagszug unter dem Prädikat „Familienfreundlich“ statt. Bereits um 13 Uhr beginnt das Narrentreffen. Im Anschluss startet ab 16.00 Uhr bei freiem Eintritt das „Verrückte Narrentreiben“ in der Nysterbachhalle.

(RP)