Überraschung in Kückhoven Tollitäten in letzter Sekunde gefunden

Das örtliche Männerballett hatte sich bereits am Mittag zur Einstimmung auf den Abend getroffen. In den Nachmittagsstunden reifte bei drei Tänzern der Gedanke, in dieser Session Prinz, Bauer und Jungfrau zu werden. Wenige Stunden später, während die Abendveranstaltung schon lief, teilten die Tollitäten in spe ihre Überlegung mit dem Präsidium. Dieses hielt daraufhin eine spontane Präsidiumssitzung in der Umkleide der Veranstaltungshalle ab und stimmte dem Plan einstimmig zu.