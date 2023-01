Karneval in Keyenberg Grubenrandpiraten stechen wieder in See

Ebenfalls aus den eigenen Reihen stammen Sandra Geisinger und Andreas Vogel, die mit ihren Berichten über Sandy und Andy im Urlaub für Lacher sorgten. Stolz ist die KG auch auf Merle Kremer. Sie ist das erste Mariechen in der Geschichte der Gesellschaft und zeigt in dieser Session zum ersten Mal ihren Mariechentanz. Im Gegensatz zu Merle Kremer sind die Porree Piepen „alte Hasen“. Nach einer langen Pause, beginnend nach der Session 2017/18 auch durch die Umsiedlung bedingt, standen sie erstmals wieder auf der Bühne und widmeten sich dabei tänzerisch dem Thema Junggesellenabschied auf Malle. Nicht fehlen durften viele Ehrungen, 31 gab es an der Zahl. Stellvertretend überreichte Tetzlaff Klabautermann Schasch den Sessionsorden.