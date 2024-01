Karneval in Erkelenz Ungewöhnliches Dreigestirn rettet die Session

Denn es war kurz vor knapp; fast sah es schon so aus, als ob De Japstöck zum ersten Mal in der traditionsreichen Vereinsgeschichte seit der Gründung anno 1949 ohne Narrenregenten dagestanden hätten. Erst beim Auftakt am 11. im 11. zeichnete sich die Lösung ab, als die drei tanzbegeisterten Freunde öffentlich bekannt gaben, wovon sie schon lange träumten. Elferratspräsisent Sascha Quasten erinnerte sich auf der Bühne noch gut an die ungewöhnlichen Umstände, die der kurzfristige Einsatz mit sich brachte. So habe das Präsidium an dem Abend spontan in der Umkleidekabine getagt und mit einstimmigem Votum für das Kückhovener Narren-Trio gestimmt.