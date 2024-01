Karneval in Erkelenz So war die Galasitzung der EKG

Bei ihrem umjubelten Einmarsch setzte Prinzessin Yvonne, begleitet von ihrem Team und die zur „Prinzessinengarde“ umbenannte Prinzengarde, die Vorgabe um. Es dauerte Minuten, bis sie sich einen Weg durch die Reihen der frohgelaunten Besucher gebahnt hatte und sie endlich von der Bühne aus den Karnevalsfreunden zuwinken konnte. Die Gala in Erkelenz sei etwas Besonderes. Sie kenne sie noch als Aktive seit Kindeszeiten, doch sei das Mitwirken als Prinzessin unübertrefflich. „Wir wollen Ihnen unser jeckes Herz zu Füßen legen“, sprach sie zum närrischen Volk. Der Karneval stehe für Miteinander und Toleranz, gerade in Zeiten, in denen der Ton rauer werde. Gerne bezog sich Prinzessin Yvonne auf ihr Motto „Fastelovend, Rock’n Roll – mit Hätz, da is et Lääve toll!“ Das „Love“ in „Fastelovend“ stehe für die Liebe zu den Menschen, zum Karneval, zur Tradition und zur Heimat. Der Rock’n-Roll stehe für ein unkonventionelles und freies Leben, „jeder so, wie er möchte.