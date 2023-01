Karneval in Erkelenz Holzweiler freut sich auf „Lachende Bossarena“

Auch im Seilerdorf Holzweiler wird in diesem Jahr wieder Karneval gefeiert – und zwar unter dem Motto „Holzweiler lebt, Holzweiler bebt“. Eine Karnevalsgesellschaft gibt es in Holzweiler allerdings nicht, vielmehr ist die Veranstaltung traditionell Sache der sehr aktiven Dorfgemeinschaft. Vereine, Kegelclubs und Nachbarschaften sind derzeit dabei, ihren Karneval vorzubereiten und zu gestalten.“ Hinter den Scheunentoren wird abends gesägt, gehämmert, getackert und gemalt, was das Zeug hält“, sagt Geschäftsführer Dirk Heupts.