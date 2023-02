Veilchendienstagszug in Gerderhahn Prinzenwagen wird zur Verlobungskutsche

Gerderhahn · So voll wie am Veilchendienstag war es beim Zug in Gerderhahn schon lange nicht mehr. Es war das Ende des Straßenkarnevals im Erkelenzer Land – und ein Tag, der manchem lange in Erinnerung bleiben wird.

21.02.2023, 19:11 Uhr

Mehrfacher Grund zur Freude: Prinzessin Lara I. feiert 30. Geburtstag. Sie und Prinz Sebastian I. haben sich an Veilchendienstag verlobt. Foto: Ruth Klapproth

Von Willi Spichartz