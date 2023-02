Start des Straßenkarnevals Das sind die Altweiber-Regeln in Erkelenz

Altweiberdisco in der Erka-Halle Für Jugendliche findet die von der Stadt Erkelenz organisierte Altweiberdisco von 17 bis 22 Uhr in der Erka-Halle statt. Die alkohol- und rauchfreie Veranstaltung richtet sich an junge Menschen zwischen zwölf und 17 Jahren. Der Eintritt beträgt zwei Euro. Mit Lichteffekten und Lasern wird eine professionelle Disco-Atmosphäre erzeugt. Das „Nachtwerk“ aus Wegberg sorgt für passende Musik. Besucher der Altweiberdisco sollten einen Ausweis dabeihaben. Eine Taschenkontrolle wird am Eingang durchgeführt. Getränke dürfen nicht mitgenommen und müssen am Eingang entsorgt werden.