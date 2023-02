Rosenmontagszug Knapp 2000 Jecken feiern in Erkelenz

Es lag nicht nur an Corona, dass nach der virusbedingten Zwangspause der große Karnevalszug der EKG in Erkelenz kleiner ausfiel als vor der pandemiebedingten Unterbrechung. Einige Akteure hätten aufgegeben, stellte Zugleiter Helmut Jopen verständnisvoll fest. „Und dann gibt es heute noch den Umzug in Wegberg, an dem Gruppen teilnehmen, die ansonsten bei uns mitmachen.“ Dabei hatte der „kleinere“ Zug immer noch Ausmaße, von denen andere nur träumen konnten: 73 Abteilungen, davon über 30 Wagen und sieben Musikkapellen sorgten für viel Abwechslungen und unterschiedliche flotte Tön‘. In aller Bescheidenheit schätzte Jopen „rund 1500 Zugteilnehmer“, die sich zu Ehren des weiblichen EKG-Dreigestirns Prinz Uschi II., Jungfrau Bozena und Bauer Maren einfanden. Fachkundige Beobachter am Straßenrand aus anderen Gesellschaften sprachen von weit mehr als 2000.