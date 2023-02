“Er ist schuld für alles“ In Erkelenz wird erstmals der Nubbel verbrannt

Frohgelaunt und unbeschwert kann die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft in die nächste Session gehen. Alle Schatten, die sich über die Regentschaft des Dreigestirns, Prinz Uschi II., Jungfrau Bozena und Bauer Maren, gelegt haben könnten, haben sich verflüchtigt; aller Malheurs und Probleme, die sich während der Session aufgetan haben, lösten sich am Veilchendienstag im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch auf. Denn die EKG hat den Übeltäter ausfindig gemacht und mit einer drastischen Maßnahme zu Rechenschaft gezogen. „Es was der Nubbel“, hieß es lautstark, „er ist schuld für alles, was schief gegangen ist.“ Die Konsequenz: Der Nubbel wurde vor der Burg in der Nähe des Gardehäuschens der Prinzengarde verbrannt.