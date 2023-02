Altweiber 2023 Erkelenzer Land ab sofort in Narrenhand

Traditionell am längsten hielt sich im Erkelenzer Land der Wassenberger Bürgermeister Marcel Maurer in Amt und Würden: Erst am Nachmittag drängten die Karnevalisten ihn zumindest für einige Tage in den Hintergrund. So degradierte Thomas Windeln, Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft Kongo, Maurer auch gleich zum „Meister-Bürger“, was dieser lachend akzeptierte. Neu war eine Bühne, die die Stadt vor dem Rathaus aufbaute, um ein deutlich aufgewertetes Programm, an dem erstmals alle drei Gesellschaften, nämlich auch die Sankhasen aus Myhl und die Kaffemänn aus Effeld teilnahmen.