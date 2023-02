Karneval in Erkelenz Dreigestirn will „einfach nur feiern – egal ob Mann oder Frau“

Jungfrau Bozena gab sich „stolz, bei diesen ganzen Auftritten dabei gewesen zu sein.“ Zur EKG sagte sie: „Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich so angenommen wurde, wie ich bin.“ Bauer Maren gab Einblicke in ihre Gefühlswelt vor der Session. Lange habe sie sich überlegt, wie es gelingen kann, dass der Funken vom Dreigestirn auf die Jecken überspringen kann. „Wir Möhneleut stehen für Natürlichkeit, gepaart mit Herzlichkeit und Freude. So sind wir, so haben wir uns präsentiert und zu meinem großen Erstaunen hat es funktioniert.“