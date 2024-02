Jeckes Erkelenzer Land So laufen die Karnevalszüge in der Region

Erkelenz Zehn Umzüge sind in den jecken Tagen in der Erka-Stadt geplant. Der erste Umzug steigt am Karnevalssonntag in Katzem. Ab 11.11 Uhr startet der Zug der KG Katzeköpp an der Buschstraße, weiter geht es über die Straßen Vorstadt, Hohlstraße, In Katzem, Am Dreieck, Zum Eichof, Vorstadt, Buschstraße Richtung In Katzem, In Katzem Richtung Lövenich, In Katzem, bevor der Zug am Bürgersaal endet. Ab 14.11 Uhr am Sonntag startet der Zug der KG Lövenicher Hoppesäck in Lövenich. Aufstellort ist der Dingbuchenweg, dann geht es über die Hauptstraße, Am Vogelsang, Bruchstraße, In Lövenich, An der Vogelstange, Kirchplatz, In Lövenich, Hauptstraße zurück zum Dingbuchenweg. In Kückhoven startet der Zug der KG Kückhoven ebenfalls am Sonntag, ab 15 Uhr geht es auf der Straße In Kückhoven los, weiter geht es über die Straßen Stülpend, Thingstraße, In Kückhoven, Servatiusstraße, Kleinend, Katzemer Straße, Thingstraße zurück bis zur Straße In Kückhoven, wo sich der Zug dann auflöst.