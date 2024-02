Rathaussturm, Glasverbot & Alkoholregeln So läuft Altweiber in Erkelenz

Auf dem Johannismarkt gilt an Altweiber ein Glasverbot. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat die Stadt Erkelenz erlassen. An den drei Einlassstellen zum Johannismarkt – an der Brück-, Kirch- und Gasthausstraße – wird es Taschenkontrollen durch das Rechts- und Ordnungsamt geben. Die Zugänge von der Burgstraße und vom Hülsersgässchen werden an diesem Tag komplett geschlossen.