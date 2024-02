Karneval 2024 in Erkelenz Wikingerboote und ganz viel „rot-wieß“ in Kückhoven

Dass „der Zoch kütt“, war in Kückhoven für die Jecken am Straßenrand schon von Weitem zu hören – der Auftakt für den Zug erfolgte zwar nicht mit Pauken und Trompeten, aber dafür mit den Trommeln und Pfeifen der befreundeten KG Venroder Wenk. Die Gruppen aus dem Umland, aber auch die ansässigen Karnevalisten der KG De Japstöck sowie der fünf Karnevalsnachbarschaften aus Kückhoven präsentierten wieder eine bunte Mischung aus witzigen und aufwendig gestalteten Kostümen: So begeisterte die Nachbarschaft De Maar in traditionellen holländischen Trachten. Der Hubertushof war als Meervolk unterwegs, während sich das Wikingerdorf Tenholt in warme Felle gehüllt hatte.