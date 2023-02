Karnevalszüge im Erkelenzer Land De Zöch komme!

Das Wetter und die Corona-Pandemie hat den Jecken, nicht nur im Kreis Heinsberg, in den vergangenen Jahren die Tour vermasselt. Nun scheint dem Straßenkarneval endlich nichts mehr im Wege zu stehen. Wann in diesem Jahr die Karnevalisten des Erkelenzer Landes durch die Städte und Dörfer ziehen, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.