Karneval 2023 Diese Karnevalspartys steigen in Erkelenz

In diesem Jahr darf nach zwei Jahren Pause endlich wieder Karneval in Erkelenz gefeiert werden – und zwar ausgelassen, fröhlich und so, dass die Corona-Jahre schnell wieder in Vergessenheit geraten. Doch wo geht es an Altweiber und am Karnevalswochenende hin? Wir listen alle Karnevalspartys auf, die es an den jecken Tagen im Stadtgebiet gibt.