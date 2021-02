Erkelenzer Innenstadt : Alkohol- und Verweilverbot an Altweiber und Rosenmontag

Bild aus besseren Zeiten: Karneval 2019 am Erkelenzer Marktplatz. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Mit Menschenmengen ist zwar ohnehin nicht zu rechnen. Dennoch hat die Stadt Erkelenz jetzt auch formell den Straßenkarneval abgesagt und Verbote für sonst belebte Plätze ausgesprochen.

(cpas) Dass in diesem Jahr Corona-bedingt kein Karneval gefeiert wird, steht schon seit Monaten fest. Jetzt hat die Stadt Erkelenz auch formell ein Verweil- und Alkoholverbot an Altweiber und Rosenmontag (11. und 15. Februar) erlassen, obwohl mit Menschenanhäufungen dort ohnehin nicht zu rechnen gewesen war. Es gilt für den Johannismarkt, die Gasthaus­straße, den Marktplatz und das Parkhaus an der Aachener Straße von jeweils 10 bis 24 Uhr.

Die Stadt ruft „ausdrücklich dazu auf, Zusammenkünfte besonders an den Karnevalstagen zu unterlassen“, heißt es in einer Mitteilung. An den beliebten Plätzen in der Innenstadt soll verstärkt kontrolliert werden.

„Auch wenn Karneval als ,fünfte Jahreszeit’ gerade hier in Erkelenz eine sehr große Bedeutung hat, wurden durch die Karnevalsvereine bereits Ende des Jahres 2020 alle Veranstaltungen abgesagt. Auch eine Veranstaltung des Jugendamtes wird nicht stattfinden. Betroffen ist natürlich auch das Treffen von vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf dem Johannismarkt am Altweibertag“, teilt die Stadt mit.