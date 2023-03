Granterather Karl Mones sammelt Geld Der Mann der tausend Ziegen für Burundi

Mit den Frauen und Münch hat Mones Ziegenmärkte in Bujumbura und Umgebung aufgesucht und dort die Tiere bezahlt. „Jeder Euro, der gespendet wird, kommt dem Ziegenkauf zugute“, versichert Mones. In einem Land, das in der Korruptionsliste ganz weit oben steht, ist der direkte Draht der beste. Das Einsammeln von Spenden für den Kauf von 200 Ziegen bis Weihnachten hat er sich vorgenommen. Daneben hat er noch ein zweites Projekt im Sinne; ein Projekt, das einmal als Karl-Mones-Projekt in die Stiftung eingehen könnte. Die Idee kam ihm nach einem Besuch eines Krankenhauses in Magara, einer 30.000 Einwohner zählenden Stadt in der Region Bujumbura. Dort besteht zwar schon einen Kooperation mit dem Hermann-Josef-Krankenhaus, die aber nicht ausreicht, um alle Nöte zu beheben. „Eine Untersuchung kostet rund drei Euro, eine Operation 30“, sagt Mones. Die Menschen könnten diese Kosten nicht oder nur teilweise aufbringen oder müssten sogar ihre Ziege, die ihren Lebensunterhalt sichert, verkaufen. Hier will er ansetzen. „Ich will das Projekt ‚Eine Operation für 30 Euro‘ ins Leben rufen.“ Buyel hat bereits grünes Licht gegeben, Münch will in Burundi dafür sorgen, das das Geld auch zweckgebunden in dem von Ordensschwestern geleiteten Krankenhaus verwendet wird.