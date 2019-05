Kardiologie-Tagung am Erkelenzer Krankenhaus : Fachwissen über das Herz ausgetauscht

Chefarzt Klaus-Dieter Winter und Christian Memmesheimer (r.) demonstrierten einen Herzkatheter vor Publikum. Foto: renate Resch/Renate Resch

Erkelenz Das Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz veranstaltete zum 17. Mal ein Kardiologie-Fach-Symposium, das von namhaften Referenten gestaltet wurde.

Herzerkrankungen sind noch immer die Todesursache Nummer eins in Deutschland. Allein die Kardiologische Klinik des Hermann-Josef-Krankenhauses in Erkelenz behandelt pro Jahr etwa 10.000 Patienten, davon rund 4000 stationär und 6000 ambulant. Fortbildung ist für Ärzte auf diesem Gebiet wichtig, weshalb Chefarzt Klaus-Dieter Winter zum inzwischen 17. Mal zu einer solchen eingeladen hatte: „Sie richtet sich an alle niedergelassenen Ärzte aus dem Kreis Heinsberg und den Nachbarkreisen, ebenso wie an Assistenz- und Oberärzte aus den umliegenden Krankenhäusern.“ Als Referenten konnte erneut anerkannte Experten aus dem Westen Deutschlands gewinnen.

Bevor zwei große Themenblöcke der Kardiologie behandelt werden, gibt es seit vier Jahren einen EKG-Workshop im Vorfeld. Jeder niedergelassene Arzt hat ein EKG-Gerät in seiner Praxis stehen, stellt sich jedoch oft die Frage, ob die automatischen Befunde des Gerätes auch wirklich so stimmen. Erfahrungsgemäß tun sie dies lediglich zu 80 Prozent. „Deshalb ist es gut, wenn jeder Arzt seine EKG-Wissen nochmals auffrischt“, erklärte Klaus-Dieter Winter.

Info Herzinfarkt trifft immer öfter Frauen Im Durchschnitt sind Infarktpatienten zwischen 60 und 70 Jahre alt, der jüngste Infarktpatient der Erkelenzer Kardiologie-Chefarztes war 31 Jahre alt. 60 Prozent der Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden, sind Männer. Der Anteil der Frauen steigt laut Chefarzt Klaus-Dieter Winter jedoch langsam an.

Als Kern der Veranstaltung hatte der Erkelenzer Chefarzt zwei große Themenblöcke geplant. Zum einen das rechte Herz, das in der Medizin teilweise etwas vernachlässigt werde, weil häufige Erkrankungen wie Herzklappen- oder Herzkranzgefäßerkrankungen zur linken Herzseite gehören. Zwei Experten der Uni Aachen und Bonn, die deutschlandweit aktiv sind, berichteten zum Bereich der rechten Seite des Herzens. Zusätzlich stellen die Mediziner einen Patienten vor, welcher mit Luftnot am Sonntag in die Erkelenzer Kardiologie gekommen war. Der 66-jährige Mann war bereits vor einem Jahr mit einem Herzinfarkt in der Klinik. Mit Ultraschall wurde nun herausgefunden, dass eine Herzklappe nicht richtig funktioniert. „Mit einem speziellen Herzkatheter wollen wir live diese Herzklappe genauer ansehen“, hatte Winter vor dem Symposium angekündigt.

Der zweite Teil der Veranstaltung thematisierte das linke Herz und die Herzkranzgefäße. Zur Veranschaulichung wurde ein Patient vorgestellt, der vor etwa drei Wochen bei der Gartenarbeit Druck in der Brust verspürte. Er nahm es zunächst nicht ernst, erst als die Beschwerden am nächsten und übernächsten Tag wiederkamen, konsultierte er den Hausarzt. Dieser verwies ihn sofort zu einen niedergelassenen Kardiologen, welcher ihn umgehend in die Klinik überwies. Beim Symposium erhielt dieser Patient live eine Herzkatheteruntersuchung. Christian Memmesheimer, Oberarzt an der Kardiologie des Hermann-Josef-Krankenhauses, nahm diese vor, die Untersuchung im ersten Teil leitete Oberarzt Marc Götzen.