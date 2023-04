Erst 2022 eingeweiht Dieses Erkelenzer Gebäude ist beim Architekturtag dabei

Der Tag der Architektur in Nordrhein-Westfalen findet am 17. und 18. Juni statt. Insgesamt 145 neue Häuer, Parks und Projekte in 86 Städten in ganz NRW sind dabei zu besichtigen. „Angesichts der großen Herausforderungen der notwendigen Bauwende hin zu einem klimaverträglichen Bauen, vor der wir alle stehen, bietet der Tag der Architektur wieder die Gelegenheit, mit Architektinnen und Architekten ins Gespräch zu kommen und am gebauten Objekt über aktuelle Fragestellungen zu diskutieren“, erklärt Ernst Uhing, der Präsident der Architektenkammer NRW.