Kapelle in Wassenberg : Altar des Birgelener Pützchens strahlt wieder

Für viele Menschen aus der Region ist das Birgelener Pützchen ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Zahlreiche Besucher kommen Tag für Tag in das urige Kirchlein im Birgelener Wald. Nun gab es eine aufwendige Restauration. Die war durch Brandstiftung und Vandalismus nötig geworden.

Von Anna-Lena Vondahlen

Diese Verse eines unbekanntes Dichters sind gerade in Birgelen aktueller denn je: „Bei Wassenberg und Birgelen, bei Wildenrath und Myhl, da winkt aus grüner Ferne, ein frommes Wanderziel. Ein Kirchlein ist’s im Haine, mit schlichtem Wandaltar, doch am Altar ein Bildnis, das rühret wunderbar.“ Nach monatelanger Restauration schmückt nun endlich der historische Altar, das Gnadenbild der Heiligen Mutter Gottes und das Kreuz neben dem Eingang wieder das Birgelener Pützchen.

„Letzten Dienstag kam der Altar wieder an. Dabei haben die Restauratoren nicht alles neu gemacht. Das, was noch erhaltenswert war, wurde auch erhalten“, erklärt der Vorsitzende des Kapellenvereins Birgelener Pützchen, Heinz Plum. Auch das aus dem 19. Jahrhundert stammende Gnadenbild, auf dem die sieben Schmerzen Mariens abgebildet sind, ließ der Verein fachmännisch restaurieren. „Da war seit vielen Jahren ein großer Brandschaden dran. Nach dem Brand ist der nötigste Schaden beseitigt worden. Der Altar war auch sehr verrußt durch die ganzen Kerzen“, erklärt Heinz Plum. Vom Sockel bis zu den kleinen Pfosten und Türmen war der historische Altar in den Jahren 2009, 2011 und 2013 durch Brandstiftung und Vandalismus immer wieder beschädigt worden. Nach provisorischer Instandsetzung haben sich nun Profis den historischen und heiligen Gegenständen angenommen. Im vergangenen Jahr organisierte Vorstandsmitglied Gregor Sanders dann ein Treffen mit den Restauratoren und Bildhauern aus Köln und Aachen.

Der 2010 gegründete und als gemeinnütziger Verein eingetragene Kapellenverein finanzierte die umfangreiche Restauration der Gegenstände anhand von Spenden. Die Aachener Diplom-Restauratorin Linda Matheis nahm sich der Restauration des Gnadenbildes an und der Holzbildhauer in Denkmalpflege Alexander Diczig aus Köln arbeitete an dem detailreichen Altar.

Die Werkstatt Carmen Seuffert „Gruppe Köln“ erledigte daraufhin die filigranen Vergoldungen und die Bemalung des Altares und rundete damit das Werk ab. Gregor Sanders schätzt, dass der Ursprung des Altares ungefähr in der Zeit um 1860 liegt. Zuerst stand dieser auch nicht in der kleinen Marienwallfahrtskapelle, sondern noch in der Kirche St. Lambertus Birgelen, wo er bis zum Jahr 1935 als Seitenaltar fungierte. In den letzten Jahren hing außerdem eine Fotokopie des Gnadenbildes in der kleinen Kapelle, um das lädierte Bild zu schützen. Nun schmückt das Original wieder den heiligen Ort im Wald. Ein Rahmen und eine Glasscheibe schützen es nun. „Wir müssen uns noch eine neue Beleuchtung überlegen, damit das Licht nicht in der neuen Scheibe reflektiert“, berichtet Heinz Plum.

Seit dem Jahr 1928 ist es Tradition, in Birgelen am ersten Sonntag im Mai, den „Pützchenssonntag“ an der kleinen Marienwallfahrtskapelle in Birgelen zu feiern. Mit frischer Brise und unter Vogelgezwitscher lud die Kirchengemeinde „St. Lambertus“ Birgelen zum Sonntag erneut zu der Heiligen Messe am Vormittag und am Nachmittag zur Marienfeier, die Pfarrer Rainer Mohren aus Düren sprach, in den blühenden Birgelener Wald ein.

Bei dem Altar in Birgelener Pützchen handelt es sich um ein beträchtliches Stück Geschichte. Dank des Einsatzes des Kapellenvereins ist das kleine und viel besungene Kirchlein wieder vollständig: samt Altar, Gnadenbild und den beiden Heiligenfiguren des Josef und des Heiligen Sankt Lambertus, die auf sensationelle Art und Weise im Jahr 2016 nach einem unaufgeklärten Diebstahl wieder aufgetaucht waren.

„Wenn man mal sieht, wie viele Leute jeden Tag mit ihren Anliegen an diesen Ort kommen – das ist schon etwas Besonderes“, sagt Heinz Plum abschließend über die große Anziehung des Pützchens und die der Mutter Gottes.