Kapelle in Keyenberg : Ein neuer Fels für die Gemeinde

Anlässlich des Tags der offenen Tür des neuen Begegnungszentrums mit Kapelle in Keyenberg neu waren der Architekt Gregor Dewey (li.) und der bildende Künstler Jürgen Dewer gekommen, um sich den Fragen von Besuchern zu stellen und durch das Gebäude zu führen. Foto: Ruth Klapproth

Keyenberg Die Kapelle und das Begegnungszentrum St. Petrus sollen der neue Mittelpunkt des Gemeindelebens für die jüngst umgesiedelten Dörfer um Keyenberg werden – der Tag der offenen Tür bot Einblicke.

Von Katrin Schelter

Über zwei Jahre nach Baubeginn streifen neugierige und bewundernde Blicke über das farbige Lichtspiel über dem Altar – der Tag der offenen Tür lud dazu ein, die neuen Räumlichkeiten des Begegnungszentrums St. Petrus ausführlich zu erkunden, während Architekt Gregor Dewey und Künstler Jürgen Dewer den Besuchern als federführende Köpfe des Projektes Rede und Antwort standen.

Der Gebäudekomplex, der als Ersatzbau für die Kirchen und Kapellen in Keyenberg, Kuckum, Westrich und Berverath dient, die dem Tagebau zum Opfer gefallen sind, umfasst den Kostenpflichtiger Inhalt Glockenturm, den Kirchenraum und das Pfarrheim mit mehreren Gruppenräumen – alle angeordnet um das geschützte Atrium in der Mitte. Gemeinsam mit der geplanten städtischen Gemeindehalle soll sich hier der zentrale Ort der Begegnung, der Dreh- und Angelpunkt für das Leben in den umgesiedelten Gemeinden entwickeln.

Info Zahlen und Fakten zur Kapelle Die Planung und Bauleitung erfolgte durch die Architekturfirma dbap aus Viersen, darüber hinaus waren über 25 regionale Firmen am Bauprojekt beteiligt – auch das Orgelbauunternehmen von Martin Scholz, das bereits die neue Lambertus-Orgel baute und für die zukünftige Orgel von St. Petrus zuständig ist.

Wie bei vorigen Projekten von Dewey und Dewer gehen Architektur und Kunst hier Hand in Hand – und entbehren dabei trotz der geradlinigen und modernen Formgebung nie einer tieferen Symbolik. So sind etwa die Fenster, die den Kapellenraum in bläulich-gelbliches Licht tauchen, der Schöpfung nachempfunden: „Gerade mit dem Tagebau wurde massiv in die Natur eingegriffen, das war für mich Anlass, die Geschichte dieser Orte in den Raum einfließen zu lassen“, erklärte Jürgen Dewer, der die Kunstobjekte im Gebäudekomplex entworfen hat. Auch die Form der ausgelaserten Cortenstahlfassade, die im Zweiklang mit den Fenstern für die faszinierende Lichtstimmung im neuen Altarraum sorgt und in der Ornamentik des Taufbeckens nachhallt, hat Dewer nicht zufällig gewählt – hier stehen die Ausstanzungen für den Verlust, den die Menschen durch die Umsiedlung erlitten haben.

„Ich könnte mir diese Kirche nicht ohne ihre Kunst vorstellen“, sagte Architekt Gregor Dewey, für den es von Anfang an wichtig gewesen sei, die Kunst und die Architektur gemeinsam zu denken – nach zahlreichen gemeinsamen Projekten seien er und Dewer ein eingespieltes Team. „Wir wollten an diesem Ort eine neue Art der Begegnung möglich machen“, erläuterte er im Folgenden. „Anstatt Kirche und Pfarrheim zu trennen, ist die Kapelle hier Teil von etwas Ganzem, einem Komplex, der die Idee des rheinischen Vierkanthofes aufgreift und weiterentwickelt.“ Den Umsiedlern solle so ein Rückzugsort vom schnelllebigen und lauten Alltag geboten werden, ein Ort der Geborgenheit, der aber nicht abgeschnitten sei von der Außenwelt, sondern sich zu den umgebenden Grünflächen und dem Dorfplatz hin öffne.

Durch den Austausch mit dem Kapellenvorstand und Gesprächen mit den Gemeindemitgliedern sei dem Team klar gewesen, dass die Erinnerung an die Wurzeln in den alten Dörfern genauso wichtig seien wie der Neubeginn. „Es war ein großes Bedürfnis der Anwohner, Teile und Andenken der alten Kirchen mit in das neue Gebäude zu bringen“, erzählte Dewey. Während der Marienaltar aus Keyenberg in der kleinen Seitenkapelle ein neues Zuhause gefunden hat, liegt der eigentliche Ort der Erinnerung unterirdisch – über den Zugang im Glockenturm führt ein Rundgang durch drei Räume unter dem Gebäude zurück in den Altarraum. Die drei Räume, die von den RWTH-Studenten Marie Dewey und Johannes Zerfaß entworfen wurden, sind der Erinnerung, der Interaktion und der Reflexion gewidmet und werden unter anderem von einer Zeitschiene geziert, die auf Acryltafeln Texte aus den Orten präsentiert. „Wir wollten den Umsiedlern die Möglichkeit geben, sich mit dem Verlust und dem Geschehenen auseinanderzusetzen und eine positive Erinnerungskultur auszubauen. Hier können sie sowohl alleine mit den eigenen Gedanken verharren, es können aber auch Ausstellungen, Lesungen oder kleine Konzerte stattfinden“, erläuterte Dewey.