Kammerstück über Judas Iskariot in Schwanenberg : Judas Raum, Klang und Stimme geben

Robin Banerjee, Jan Küper und Sebastian Schade (v.l.) führen das Kammerstück "Judas" von Lot Vekemanns in Schwanenberg und Heinsberg auf. Premiere ist Karsamstag. Foto: Speen

Schwanenberg Judas, jenem Jünger, durch dessen Verrat Jesus starb, ist ein Kammerstück gewidmet, das am Karsamstag in Schwanenberg aufgeführt wird. Das Stück will vom Schwarz-Weiß-Denken über Gut und Böse wegführen, kündigen die drei Aufführenden an.

Jan Küper spielt Judas Iskariot. Und der erzählt seine Lebensgeschichte. Mal kraftvoll, mal innig. Mal dramatisch, mal lakonisch. Wer war Judas, jener Jünger, durch dessen Verrat Jesus starb? Wie war Judas als Kind? Wie war es, seine Geschwister ein letztes Mal zu sehen, um sich Jesus anzuschließen? Und wie sehr zweifelte er später, so dass er mit Jesus das tat, was er tat, ihn zu verraten? Jan Küper spielt Judas Iskariot in einem Kammerstück für eine Person, das Karsamstag in der evangelischen Kirche in Schwanenberg aufgeführt wird. Anstelle der Osternacht.

Karsamstag lädt die Gemeinde alle zwei Jahre zu einer Osternacht ein. „In diesem Jahr habe ich die Chance erhalten, stattdessen Judas Raum, Klang und Stimme zu geben“, kündigt Pfarrer Robin Banerjee das Theaterstück „Judas“ von Lot Vekemanns an, für dessen Inszenierung er verantwortlich zeichnet. Er konnte Jan Küper, der Philosophie und Deutsch am Cornelius-Burgh-Gymnasium in Erkelenz unterrichtet, dafür gewinnen, Judas darzustellen. Und er begeisterte Sebastian Schade, der Pfarrer und Pianist mit Leidenschaft ist, dafür, Musik beizusteuern. „Wir haben die Chance, das Kammerstück durch musikalische Elemente zu ergänzen, die am Klavier zur jeweiligen Situation improvisiert werden. Für Sebastian Schade und mich, wir kannten uns zuvor nicht, war es sehr spannend, in diesen Dialog einzutreten“ , berichtet Jan Küper von den gemeinsamen Proben in Schwanenberg.

Info „Judas“ wird drei Mal aufgeführt Ausführende Jan Küper (Judas-Darsteller), Sebastian Schade (Klavier), Robin Banerjee (Inszenierung, Licht). Termine Karsamstag, 20. April, und Freitag, 3. Mai, jeweils 20 Uhr, evangelische Kirche in Schwanenberg; Samstag, 4. Mai, ab 20 Uhr in der Christuskirche in Heinsberg. Kosten Der Eintritt ist frei, um Spenden wird am Ausgang gebeten. ACV hilft der Inszenierung als Sponsor.

Banerjee hat das Theaterstück von Lot Vekemanns ein gutes Stück gekürzt, „auf das Wesentliche konzentriert“, wie er erklärt. Etwa eine Stunde und zehn Minuten wird es dauern. Dafür ergänzte es der Pfarrer aber auch wieder um zwei theologische Passagen, „um den Inhalt zu untermauern. Ich bin gespannt, wie das Publikum reagiert.“

Die Frage danach ist in der Tat spannend. Denn das Kammerstück „bricht das Bild auf, das wir Menschen von Judas haben“, erklärt Küper. Erlebt werde dieser nicht nur als Verräter, sondern als jemand, „der zwischen Entscheiden, Glauben und Zweifeln hin und her gerissen war“, erzählt Banerjee. Die Rolle von Judas, „dem Sinnbild des Verräters und Bösen“, wird laut der drei Aufführenden nicht uminterpretiert, allerdings wird dazu animiert, neu über ihn nachzudenken. „Das Stück will vom Schwarz-Weiß-Denken über Gut und Böse wegführen“, erläutert Jan Küper und lädt dazu ein, diesen Versuch mitzuerleben: „Unser Abend wäre für einen Nicht-Kirchengänger eine Chance, Kirche einmal anders zu begegnen.“