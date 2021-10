Kallo Kallentin : Orden für Erkelenzer Karnevalslegende

v.l.: Kallo Kallentin, Heinrich Sagorny und Markus Forg mit der Urkunde der EKG. Foto: EKG

Erkelenz Kaum jemand prägte den Karneval in der Erka-Stadt über Jahrzehnte so wie Kallo Kallentin. Der 88 Jahre alte Komponist und Texter ist dafür von der EKG nun mit dem Orden in Gold mit Brillanten ausgezeichnet worden.