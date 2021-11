Kaleidoskop der Sinne in Erkelenz : „Ein Hort nie enden wollender Fantasie“

Impression vom Kaleidoskop der Sinne mit Musik, Kunst und Lesungen in der Leonardskapelle. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Beim Kaleidoskop der Sinne weiß niemand, welcher kreative Kopf zu welchem Werk welche Komposition und welchen Text geschaffen hat. So entsteht ein bunter Mix in der Leonhardskapelle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Das Modell hat sich bewährt und ist beliebt: Künstler schaffen Gemälde oder Skulpturen, Musiker komponieren dazu Melodien und Lieder, Autoren schaffen Texte. Der Clou daran: Niemand weiß, welcher kreative Kopf zu welchem Werk welche Komposition und welchen Text geschaffen hat. So entsteht ein bunter Mix, ein Kaleidoskop der Sinne.

Zum neunten Mal lud der Kunstförderkreis Pro Arte dazu in die Leonhardskapelle ein. Fast zwei Jahre lang, so meinte der Vorsitzende Hans-Dieter Wilms bei der Begrüßung der vielen Besucher, konnte wegen der Corona-Pandemie die Kunst überhaupt nicht mehr vor die Tür, „fürchterliche Schicksale, die fast nicht zu beschreiben sind – und dann kam auch noch die Flut.“ Das Virus beherrsche immer noch das Leben, Kunst und Künstler seien zum Nichtstun verdammt, Existenzen würden vernichtet.

Info Pro Arte sucht ein neues Zuhause Neue Bleibe Der Kunstförderkreis Pro Arte ist auf der Suche nach einer neuen Bleibe in Erkelenz. Nach einem Eigentümerwechsel stehen die Räume am Franziskanerplatz nicht mehr für die Galerie zur Verfügung, in der zahlreiche Künstler aus dem In- und Ausland ihre Werke präsentieren konnten. Probleme Das Finden einer neuen Räumlichkeit gestaltet sich schwierig, meint der Pro-Arte Vorsitzende Hans-Dieter Wilms. Eingeschaltet in die Suche nach der neuen Bleibe ist auch die Stadt Erkelenz.

Jetzt sei die Chance gegeben zu einem Wiedersehen, zu einem Treffen von Künstlern und Kunstfreunden. Der „genussreiche Abend“ in der Leonhardskapelle biete mit dem neunten Kaleidoskop der Sinne „ein Stelldichein spannender Dramaturgie nach zweijähriger Pandemie-Pause“. Die Leonhardskapelle sei ein Hort „vibrierender, gestaltender und nie enden wollender Fantasie“. Diesen „epidemischen Dreiklang der Intension“ möchten Pro Arte und 22 Künstler in den Fokus stellen und zum Leben erwecken.

„Schauen, hören und fühlen Sie nun mit dem Kaleidoskop, lassen Sie ihren Gedanken; Interpretationen und Stimmungen freien Lauf, gehen Sie mit uns auf die ‚Reise der Sinne‘ in der stetig wechselnden Vielfalt des besonderen Dreiklangs – Kunst in allen ihren Facetten der Sinnlichkeit“, mit diesem Worten lud Wilms die Besucher ein, sich der Kunst hinzugeben, sich von ihr einfangen zu lassen, sie zu erleben, sie zu genießen in einem „unerhörten Dreiklang der Kunst mit immer wieder neuen überraschenden Deutungen“.

Elke Bürger, Erika Danes, Dr. Laura Flöter-Fratesi, Detlef Heppener, Delia Höyng, Julia Karsten, Sandra Kinneweg, Sabine Köhlert, Wolfgang Körfer, Wolfgang Ruske, Karin Soot-Böhmer und Christian Walter hatten Gemälde, Fotos und Skulpturen zur Verfügung gestellt, zu denen das Duo Eigenarts, bestehend aus Dr. Waltraud Barnowski-Geiser und Beate Theißen, sowie He-Joe Schenkenberg Musiken komponiert hatten. Die Poetry-Slammerin Valerie Schippers und die Mitglieder der Wegberger Autorengruppe Siebenschreiber, Dr. Günther Arnolds, Cora Imbusch, Annemarie Lennartz, deren Text Anneliese Baatz vortrug, Inga Lücke, Renate Müller und Peter Schmidt, schufen ihre eigenen, literarischen Interpretation der Werke.

Zum Teil verblüffend, zum Teil naheliegend waren die Musiken oder die Texte zu den einzelnen Werken. Körfers „Das Schaufenster“, lud geradezu den Akkordeonspieler Schenkendorf und die Autorin Lennartz zu einer romantischen Reise nach Frankreich ein. Walters Unterwasserwelt Abyss mit dem in der stillen, blauen Unterwasserwelt schwebenden Seepferdchen inspirierte Imbusch zu einer Geschichte, die ganz und gar nichts mit der offensichtlichen heilen Idylle zu tun hatte. Aber auch andere Autoren blickten mit ihren Werken hinter das Augenscheinliche. Was ist, was bleibt hinter der scheinbar glatten, harmonischen Oberfläche mit den glatt geschliffenen Steinen, fragte etwa Renate Müller. Arnolds sprach bei Flöter-Fratesis „November 19“ von der „beginnenden Bleiche“, von der Vergänglichkeit und der Zerstörung und er stellte die Frage, die viele in diesen Tage der Pandemie und noch mehr der Klima-Katastrophe umtreibt: „Ist wirklich noch Zeit?“