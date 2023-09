Kabarettist Jens Neutag in Erkelenz Bundespolitik im Survival-Training

Und das kam so: Der auffällige Bühnen-Anzug im Tarnfleck-Muster war angeblich im Internet geshoppt „statt haptisch eingekauft mit Anfassen und Anprobieren“. Beim damit verbundenen Gewinnspiel fiel dem 51-jährigen Remscheider dann nach seinen Angaben das knallharte Überlebenstraining in der freien Natur zu. Die nicht ganz einfache Aufgabe: sich 48 Stunden im Wald aufhalten und sich von allem ernähren, was dieser hergibt. Survival-Chef Uwe, ehemaliger Elitekämpfer in Afghanistan und gescheiterter Integrationshelfer in der Waldorfschule, schlägt dabei einen ziemlich rauen Ton an, nachdem er auch mit seiner Selbstständigkeit als Tagesmutter des „ersten Panzerbataillons Krümelkekse“ grandios gescheitert ist. Weil das Training in der langen Corona-Zwangspause nicht durchgeführt werden konnte, hat Uwe kurzerhand beschlossen, „die ganzen Alleine-im-Wald-Bucher“ zusammen in der Natur auszusetzen.