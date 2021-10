Kabarett in Erkelenz : Mit Ingrid Kühne ist selbst der Alltag lustig

Ingrid Kühne trat jetzt in der voll besetzten Stadthalle Erkelenz auf. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Ingrid Kühne, die in der Region seit Jahren vielen bekannt ist durch ihre kurzen Auftritte als Büttenrednerin in der fünften Jahreszeit, befand das Erkelenzer Publikum zunächst als „sehr frauenlastig“, um dann den Besuchern die Angst vor dem Bevorstehenden zu nehmen: „Im Grunde bin ich immer lieb.“ Aber so ganz stimmte das dann doch nicht.

Plopp-plopp. Ingrid Kühne kennt das Geräusch, wenn Sohn Sven mal wieder die Schuhe unter den Wohnzimmertisch fallen und dort liegen lässt. Sie weiß, dass Ehemann Ralf Schlüsselbund, Geldbörse und andere Kleinigkeiten immer wieder beim Nachhausekommen im Flur ablegt, wo der Berg größer und größer würde, wenn sie ihn nicht beseitigen würde.

„Okay, mein Fehler“ sagt sie dann, um ihre Ruhe zu haben, wenn nervige Diskussionen zum Thema Ordnungsliebe und Aufräumen anstehen. „Okay, mein Fehler“ hat die 52-Jährige auch ihr aktuelles, zweites Soloprogramm genannt, mit dem sie jetzt in der nahezu ausverkauften Erkelenzer Stadthalle gastierte.

Das Geheimnis ihres Erfolgs, über den sie sich in der Erka-Stadt nach der langen Corona-Zwangspause so richtig freute: Die bekannte Kabarettistin bringt zur Sprache, was man sich selbst nie fragt, um sich dann aber in den Themen absolut wiederfinden. Alltägliche Situationen skizziert sie gekonnt, so dass man kaum noch aufhören kann zu lachen, wenn man der gelernten Schriftsetzerin zuhört.

Ingrid Kühne, die schon im Alter von zwölf Jahren erste Bühnenerfahrungen zusammen mit ihrer Mutter am plattdeutschen Theater sammelte, nimmt freiwillig fast immer die Schuld auf sich, wenn sie „Okay, mein Fehler“ sagt. Davon handelt das unterhaltsame Programm der aus Aldekerk stammenden Künstlerin, das in der Erkelenzer Stadthalle mit viel Applaus belohnt wurde. Der Untergang der insolventen Drogeriekette „Ihr Platz“, den Ingrid Kühne trotz jährlicher Abnahme von drei Wandkalendern nicht verhindern konnte, wird dabei ebenso thematisiert wie der Familienbesuch in Malente, wo sich der legendäre Immenhof befindet, den Ehemann Ralf und Sohn Sven nicht so recht zu würdigen wissen, während sie selbst sofort lautstark nach Oma Jansen ruft und den Immenhof-Hit „Trippel-trappel, Pony“ anstimmt.

Das fehlende Verständnis der männlichen Familienmitglieder für den Filmklassiker aus den 1950er Jahren mit Heidi Brühl und ähnliche Situationen kennt wohl nicht nur Ingrid Kühne, die ihrem erwartungsvollen Publikum versprach: „Wir machen uns heute einen schönen Abend.“