Kabarettprogramm in Erkelenz Klamaukig, anspruchsvoll, urkomisch

Außer der Reihe und bewusst erst im Herbst ist Ingrid Kühne wieder in Erkelenz – vor allem aus dem Sitzungskarneval, aber auch aus zahlreichen weiteren Auftritten ist „De Frau Kühne“ den Menschen in der Region längst ein Begriff. „Von Liebe allein wird auch keiner satt... und Ingrid schonmal gar nicht“, so die Künstlerin, die sich am 28. Oktober ausgiebig ihrem Leben mit Mann Ralf und dem heranwachsendem Sohn Sven widmen will. Tickets für die Show kosten 27,90 Euro. Noch aus dem alten Programm steht zudem der Auftritt von Helmut Zierl an. Der TV-Schauspieler kommt am 3. März, Tickets kosten 18 Euro.