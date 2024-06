Vor Europawahl am Sonntag „Juniorwahl“ an Erkelenzer Europaschule

In diesem Jahr beteiligt sich die Europaschule das zweite Mal an der Juniorwahl und hat damit das Projekt fest in ihr Projektangebot aufgenommen. „Es ist echt cool und aufregend, an dieser Wahl teilzunehmen. Man fühlt sich wichtig und berücksichtigt“, bemerkte ein Schüler der siebten Klasse. Auch die Lehrer sind von dieser Möglichkeit, Demokratie zu erleben, überzeugt.