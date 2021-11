Jungendzentrum Cirkel in Gerderath : „Die Kinder haben im Lockdown viel verlernt“

Erkelenz Seit das Jugendzentrum Cirkel wieder geöffnet ist, hat Leiterin Mona Bobrow große Defizite bei einigen Kindern festgestellt – und dank Landesfördermitteln fünf neue Projekte angeschoben.

Die Mädchen und Jungen entschädigen für die entbehrungsreiche Zeit während des langen Lockdowns: „Aufholen nach Corona“ – unter diesem bezeichnenden Motto wurden jetzt Förderanträge an das Erkelenzer Jugendamt gestellt. Das Land bewilligte sie für ganz besondere Freizeitangebote. Auch im kommenden Jahr können diese Mittel wahrscheinlich wieder abgerufen werden. Mona Bobrow, die langjährige Leiterin der evangelischen Jugendeinrichtung Cirkel in Gerderath, ist froh über das zusätzliche Geld, das zunächst bis zum Ende des Jahres fünf unterschiedliche Projekte möglich macht.

„Bei uns wurde ganz besonders der Wunsch nach Zuwendung und gemeinsamen Erlebnissen in der Gruppe in den Fokus genommen“, berichtet sie. Parallel zum bestehenden Angebot des offenen Jugendtreffs finden nun an fünf Tagen in der Woche immer in der Zeit von 16 bis 19 Uhr spezielle Aktionen statt, die ganz nach dem Geschmack der Kinder und Teenager sind. Kochen und Backen mit der gelernten Fleischereifachverkäuferin Tamara Peschen findet montags statt. Zurzeit stehen Weckmänner bei den jungen Projektteilnehmern hoch im Kurs, die gemeinsam Teig kneten, Quark-Dips herstellen und die zubereiteten Speisen anschließend in geselliger Runde verzehren.