Auf dem Schulring in Erkelenz : 17-Jähriger verursacht Unfall und flieht

Erkelenz Ein 17-Jähriger aus Hückelhoven war alkoholisiert, hatte keine gültige Fahrerlaubnis, verursachte einen Unfall, floh zunächst und wurde dann von der Polizei gefunden. Die sucht nun weitere Zeugen zum Vorfall am Donnerstagmorgen.

Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 2.55 Uhr auf der Straße Schulring ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Wie die Polizei mitteilte, war ein 17-jähriger Jugendlicher aus Hückelhoven mit einem Fiat Punto auf der Straße Schulring in Richtung Reinhold-Klügel-Hof unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein Auto, das am rechten Fahrbahnrand parkte. Dieses wurde durch den Aufprall gegen einen Laternenmast geschoben. Anschließend touchierte der Hückelhovener mit seinem Fahrzeug einen weiteren parkenden Wagen und kam kurz darauf zum Stillstand. Der Fahrer sowie zwei Mitfahrer flüchteten von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls verständigten die Polizei. Die Beamten konnten den Fahrer sowie seinen Beifahrer, einen 18-jährigen Mann aus Erkelenz und eine weitere Mitfahrerin, eine 17-jährige Jugendliche aus Hückelhoven, ermitteln. Der Fahrer hat keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem ergab ein vor Ort durchgeführter Test, dass er Alkohol getrunken hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Anzeige gegen ihn erstattet. Die 17-jährige Mitfahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und suchte selbstständig einen Arzt auf. Das Fahrzeug wurde durch die Beamten sichergestellt. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen, die das Fahrverhalten des Fiat-Fahrers vor dem Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte unter Telefon 02452 9200.