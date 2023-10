In Schwanenberg Jugendchor-Workshop geht in die erste Runde

Ellen Nierhaus ist Leiterin des Kinderchors in Schwanenberg und neben Timo Merki, dem Leiter des Jugendchors und Michael Forg, dem Leiter des Oberstufenchors des Cusanus-Gymnasiums Erkelenz, Teil des dreiköpfigen Coach-Teams. Die drei betonen, dass man die Jugendlichen zum einen mit den angebotenen Musikstücken und zum anderen mit der Arbeit im Team abholen wolle. Dabei sei auch die große Altersspanne von zwölf bis 24 Jahren nur zweitrangig, denn: „Sobald es ans Singen geht, ist das Alter schnell vergessen. Das gemeinsame Singen verbindet“, betont Ellen Nierhaus. Neben Pop- und Rock- werden auch Musical- und Gospelstücke eingeübt, um am Ende in einem großen Abschlusskonzert in der Evangelischen Kirche in Schwanenberg aufgeführt zu werden. Ziel war es, ein Repertoire für alle Beteiligten zusammenzustellen, welches genau so bunt und vielfältig ist, wie sie selbst. Die begrenzte Zeit von drei Tagen für die Proben, so sagt es Michael Forg „ist eine Herausforderung für alle Teilnehmenden“, die nicht zuletzt dafür sorgen soll, dass die Jugendlichen das ganze Projekt fokussiert angehen. Trotzdem stünden der Spaß und die Freude am Gesang an erster Stelle, da sind sich die drei Betreuer einig.