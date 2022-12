Jürgen Becker in Erkelenz Heute schon über morgen lachen

Jürgen Becker überzeugte mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ im ausverkauften Saal. Der langjährige Präsident der legendären Kölner Stunksitzung und frühere Moderator der WDR-Mitternachtsspitzen erklärte spitzzüngig die Welt, wie sie ihm missfällt. Ob die Welt allerdings zukünftig eine andere oder besser sein wird? „Wir Menschen haben gar nichts gegen die Zukunft. Die Ungewissheit würde uns gar nichts ausmachen, wenn wir nur wüssten, dass es gut ausgeht“, so kündigt Becker sein Programm an. Der Kabarettist kritisiert und moniert, belehrt und doziert, lästert und schimpft, etwa über den Krieg in der Ukraine und die ständige Präsenz des Kriegstreibers Putin. „Da wünschen wir uns doch lieber abends im Fernsehen Lothar Wieler und Karl Lauterbach mitsamt der Corona-Pandemie als kleineres Übel wieder“.