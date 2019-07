Regionalsynode zur Energiewende : Kohleausstieg: Kirchenkreise fordern Tempo

Jüliche/Erkelenz Fünf evangelische Kirchenkreise stellen Forderungen an die Umsetzung des Kohlekompromisses.

Erreichen wollen die fünf Kirchenkreise, dass Strukturhilfen von Bund und Land verpflichtend für die Schaffung erneuerbarer Energien eingesetzt werden und dass Entschädigungen an den Energiekonzern RWE nur gegen Flächenabtretungen für Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen an gemeinwohlorientierte Körperschaften, Genossenschaften und Stiftungen gezahlt werden, erklärte Superintendent Jens Sannig in einem Pressegespräch über die Energiesynode. Berg- und Planungsrechte, auch des Bundes, müssten schnell geändert werden, um Tempo bei der Nachnutzung durch erneuerbare Energien zu machen. Bürger-Energie-Modelle müssten bevorzugt werden, auch mehr und bessere Tarif-Arbeitsplätze seien mit deren Einrichtung zu gewinnen. „Auf den RWE-Flächen im Rheinischen Revier könnten jährlich mehr als acht Gigawatt an Wind- und Solaranlagen gebaut werden“, heißt es im Synodalpapier. Und abschließend: „Im Zuge eines solchen Strukturwandels können alle Dörfer wie auch der Hambacher Forst erhalten bleiben.“