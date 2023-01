Rennteam aus Erkelenz JP Motorsport bereitet sich auf neue Saison vor

Bislang ging die Mannschaft seit der Teamgründung 2020 unter polnischer Flagge an den Start, weil Teamchef Patryk Krupinski Pole ist. Zur Entscheidung, 2023 unter neuer Flagge zu starten, führten drei Gründe: Teambesitzer Krupinski ist in dem Land aufgewachsen und lebt auch in Luxemburg. Des Weiteren ist Teammanager Claude Roth Luxemburger. Und schlussendlich stammen einige Mechaniker aus dem kleinsten deutschen Nachbarland.