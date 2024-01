Wie geht es nach der Schule weiter? Job-Info-Live bietet vielfältige Informationen

„Pack‘ es an und lerne neue Studien- und Berufszweige kennen“ ist das Motto der diesjährigen Job-Info-Live, der größten überregionalen Studien- und Berufsmesse in Wegberg, die nun seit vier Jahren unter der Organisationsleitung von MKG-Lehrerin Aleksandra Hauptstock für alle Schüler des Bildungscampus sowie alle Interessierten aus der Umgebung organisiert wird. Ihr ist es ein großes Anliegen, vielen jungen Menschen den Anschluss an ihren Wunschstudiengang oder Traumberuf zu ermöglichen und dabei die regionale Attraktivität zu fördern. Durch die Studien- und Berufsmesse konnten bereits in der Vergangenheit viele Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern erfolgreich geknüpft werden.