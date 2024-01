Anwohner fassungslos Jesus-Korpus in Granterath gestohlen

Die historische Bedeutung des Kreuzes für Granterath hebt Mones hervor. Es sei ein wichtiges Zeugnis der Dorfgeschichte. So soll es schon in der Ortsmitte gestanden haben, lange bevor es eine Kirche gab, die erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurde. Das hölzerne Kreuz aus dem 18. Jahrhundert wurde in den 1950er Jahren erneuert. Der Korpus stammt aus dem historischen Kreuz. Mones baut den Dieben eine Brücke: „Wenn sie ihn zurückbringen oder so deponieren, dass wir ihn finden, verzichten wir auf weitere Schritte.“