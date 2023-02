Empfang der Tollitäten bei der Rheinischen Post Jecken aus dem Erkelenzer Land feiern in Düsseldorf

Der Mittwoch wird für die meisten Karnevalisten nun noch einmal etwas ruhiger zugehen, bevor es am Donnerstag ernst wird: An Altweiber stürmen die Jecken die Rathäuser der Städte und ergreifen für die kommenden Tage damit auch offiziell die Macht. Höhepunkt der Session wird in Erkelenz dann der große Rosenmontagszug durch die Innenstadt. Schon einen Tag vorher, am Tulpensonntag, zieht auch die KG Kongo in Wassenberg durch die Straßen.