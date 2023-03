„Jazz on Top“ in Erkelenz Jazzclub über den Dächern der Stadt

Fans der Acoustic Nights in Erkelenz kennen das Duo Jacqueline und Jamel bereits aus den vergangenen Jahren. Sängerin Jacqueline Drescher, bekannt als Frontfrau von Wassenjazz, aber auch aus vielen anderen Formationen, überzeugt mit ihrer einfühlsamen, natürlichen Stimme. Djamel Laroussi ist in seiner algerischen Heimat sogar ein Star, der mehrere Nummer-Eins-Hits hatte und mit Stevie Wonder tourte. Jamel spielt als Linkshänder eine Rechtshändergitarre und ist, laut Fred Feiter, der erste Mensch aus dem arabischen Raum, der in Köln ein Gitarrenstudium absolviert hat. „Wir hoffen, dass er auch etwas Afrikanisches in diesen Abend einfließen lässt“, sagt Fred Feiter.