„Jazz on Top“ in Erkelenz Jazzige Reihe, die sicher bleibt

In diesem Jahr hatte Feiter mit Evas Apfel aus Frankfurt und dem Milt Jackson Project zwei unterschiedliche Gruppe ausgewählt, die die Zuhörer bei dem ausverkauften Konzert in Clubatmosphäre in den Bann zogen und die nur mit Zugaben nach stehenden Ovationen von der kleinen Bühne kamen. Sie hätten für einen „fantastischen Abend“ gesorgt, so der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Heinsberg, Thomas Giessing, beim abschließenden Dank an die Musiker. Schon bei der Begrüßung hatte der Hausherr davon gesprochen, dass dank Feiters Engagements und der großen Resonanz bei „Jazz on Top“ dies „sicherlich eine Reihe ist, die bleibt“, zumal sie den Ruf der Stadt Erkelenz als Kultur- und Musikstadt fördert.