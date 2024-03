„Jazz on Top“ in Erkelenz Clubatmosphäre über den Dächern der Stadt

Wer bei „Jazz on Top“ dabei sein will, muss erfahrungsgemäß schnell sein. „Normalerweise sind die 120 Karten in zwei, drei Tagen weg, ich bekomme schon im Vorfeld dutzende Anfragen“, sagt Claudia Jansen von der Kultur GmbH. Denn obwohl Jazz in Erkelenz immer ein Nischenprodukt sein wird, hat sich die Veranstaltung bewährt: Gute Musik an einem lauen Frühlingsabend in Cocktail-Atmosphäre mit 120 Zuschauern und einem „Flying Buffet“ – und das im Dachgeschoss der Kreissparkasse, sozusagen über den Dächern der Stadt.