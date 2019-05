Bundesweit an der Spitz : Volle Punktzahl beim Wettbewerb für Mathejugend

Erkelenz Schüler des Cusanus-Gymnasiums Erkelenz unter den 13 Besten beim bundesweiten Mathematikwettbewerb.

Der Känguru-Wettbewerb findet jedes Jahr weltweit statt. Es nehmen die Klassenstufen drei bis zwölf, beziehungsweise 13, teil. Entwickelt wurde der Wettbewerb in Australien zur Förderung in der Mathematik. Neben der Gesamtpunktzahl geht es darum, wer den weitesten „Sprung” schafft, das heißt, welcher Teilnehmer die meisten richtigen Antworten in Folge gibt. „Dies und die Herkunft erklären die Namensgebung des Wettbewerbs“, erläutert die Erkelenzer Schulleiterin in einer Pressemitteilung.