Comedian Martin Schopps : Gute Erinnerungen an Auftritte in Erkelenz

Erkelenz Der Humorist Martin Schopps tritt mit seinem Programm „Tafeldienst“ in der Stadthalle auf.

Martin Schopps aus Bergisch-Gladbach ist „eigentlich“ Lehrer an einem Berufskolleg. Aber bekanntlich fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, und so ist auch Martin Schopps familiär vorbelasteter Humorist, Comedian, Entertainer und beliebter Gast bei vielen Karnevalssitzungen. Das bleibt nicht aus, wenn der Vater das legendäre „Rumpelstilzchen“ ist. Mit seinem Bühnenprogramm „Tafeldienst“ über den „Wahnsinn an deutschen Lehranstalten“ gastiert der 44-jährige zweifache Vater, der Deutsch und Sport unterrichtet hat, am Montag, 30. September, um 20 Uhr in der Erkelenzer Stadthalle. Seine Beziehung zu Erkelenz ist eine ganz besondere, wie er gerne im Interview verrät.

Schopps In erster Linie habe ich Erkelenz in der 5. Jahreszeit besucht. Aber ich kann mich sehr gut an einen ganz besonderen Auftritt in Erkelenz erinnern, und zwar im Rathaus. Sehr schön gelegen, und die Umgebung, muss ich sagen, war deutlich besser in Schuss als am Kölner Rathaus, wo wir seit Jahren eine Baustelle haben, weil dort bei Bauarbeiten vor einer Ewigkeit eine römische Untertasse gefunden wurde. Seitdem ist da Stillstand. In einem Rathaus aufzutreten ist für mich schon etwas Außergewöhnliches. Es war eine Ehrung von Sportlern, die in der Region Herausragendes geleistet haben. Neben den Sportlern waren auch Politiker anwesend. Im ersten Moment hat man ein bisschen Ehrfurcht in so einem Gebäude und in so einem Rahmen, aber wenn die Leute das erste Mal gelacht haben, legt man das schnell ab, und vergisst vor lauer Spaß, dass die Veranstaltung gerade in einem Rathaus stattfindet.