Internationale Gartenausstellung 2037 Tagebau-Städte rund um Garzweier müssen zustimmen

Eine Seilbahn, die auf den Grund der stillgelegten Kohlegrube führt, eine Uferpromenade in Keyenberg, grüne Landschaften rund um den gesamten Tagebau – das verspricht ein erster Planungsentwurf des Zweckverbands Landfolge Garzweiler, der sich für die Ausrichtung der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2037 bewerben will. In Erkelenz, Mönchengladbach, Jüchen, Grevenbroich und Titz (Kreis Düren) könnten dann Hunderttausende Besucher zu Gast sein. Bei einer Auftaktveranstaltung am Freitag in der Erkelenzer Stadthalle stellten die Planer des Zweckverbands den Politikern aus den fünf Kommunen ihre Überlegungen und Entwürfe vor. Vorausgesetzt, die jeweiligen Räte stimmen zu, soll die Planung in den kommenden Monaten konkretisiert werden.