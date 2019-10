Interkulturelle Woche in Erkelenz : Migrationsfachdienst stellt sein Angebot vor

Erkelenz Zur Interkulturellen Woche ließ sich der Migrationsfachdienst in Erkelenz etwas Besonderes einfallen, um seine Arbeit bekannt zu machen.

Es waren Vertreter der Diakonie des Evangelischen Kirchenkreises Jülich eingeladen, um sich vor Ort ein Bild von dem zu machen, was in den Räumen des Migrationsfachdienstes, aber auch an den Außenstellen, geschieht. Ein besonderes Highlight: Es wurde eine Broschüre vorgestellt, in der Migranten ihre Geschichte erzählen.

Saida Piecuch, die Leiterin des Migrationsfachdienstes, stellte die Arbeit der Mitarbeitenden vor. Zwischen 25 und 60 Klienten kommen von dienstags bis donnerstags in die Räume an der Südpromenade. Dort werden sie von den Mitarbeitenden der verschiedenen Sachgebiete beraten und betreut: in der Migrations- und Flüchtlingsberatung, aber auch in der Beratung für Menschen, die in ihre Heimat zurückkehren wollen. Sprechstunden in Heinsberg, Hückelhoven und Wegberg, in Geilenkirchen und Übach-Palenberg ergänzen das Angebot.